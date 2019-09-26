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Поворознюк пообещал двойные премиальные за победу над Карпатами в Кубке Украины, – тренер Ингульца Лавриненко

17:40 66 Читати українською
Поворознюк пообещал двойные премиальные за победу над Карпатами в Кубке Украины, – тренер Ингульца Лавриненко
Сергей Лавриненко / фото: ФК Ингулец

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко поделился впечатлениями от победы в третьем предыдущем раунде Кубка Украины над Карпатами в серии пенальти.

 

"Ингулец обыграл Карпаты вторым составом? Не совсем, поэтому не стоит на словах президента клуба акцентировать внимание. Все-таки у нас одна заявка, так что я не разделяю футболистов на два состава. В каких-то матчах ротация больше, в каких-то меньше.

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Думаю, игра против Карпат удалась Ингульцу, хотя мы готовились к тому, что львовяне будут владеть территориальным преимуществом. Но Ингулец играл компактно и сумел выстоять в основное время. Карпаты создали несколько голевых моментов, но хорошо сыграл наш вратарь. Впрочем, считаю, что в основное время у нас тоже было пару неплохих возможностей, поэтому счет основного времени вполне закономерен.

Перед играми Поворознюк никогда не говорит о премиальных. После матча с Карпатами пообещал команде двойные премиальные", – рассказал Лавриненко в комментарии Команда№1.

Напомним, Ингулец переиграл Карпаты в серии пенальти (7:6) после ничьи в основное время (0:0).

Кубок Украины: Карпаты вылетели в серии пенальти и другие результаты матчей 3-го предварительного этапа

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Кубок Украины Ингулец Ингулец -- ---------- Сергей Лавриненко Александр Поворознюк Ингулец - Карпаты
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