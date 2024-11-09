В начале сентября функционер грубо обругал журналиста, который ему позвонил, чтобы взять комментарий. Тогда Поворознюк кивал на непрофессионализм репортера, но КДК УАФ начал рассмотрение инцидента. Почти через два месяца организация объявила решение.

Поворознюк грубо обругал журналиста после вопроса о трансферах Ингульца (18+)

"Рассмотрев материалы, предоставленные комитетом по этике и честной игре, обязал А. Г. Поворознюка оплатить обязательный денежный взнос в размере 75 тысяч гривен за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно: проявлять уважение к коллегам, соперников, арбитров, официальных представителей, сотрудников футбольных структур, представителей средств массовой информации, болельщиков и т.д.", – говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

Напомним, в сентябре Поворознюк угрожал снять команду с чемпионата и расформировать, потому что не получил разрешения принимать домашние матчи на стадионе, который построили в Петрово.