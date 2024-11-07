"Это решение тренера. Я в эти процессы не лезу. Причина? Да откуда же я знаю? Ну, нет результата. Зарплату и премии все получают вовремя, а результата нет. Видимо, таким образом тренер воспитывает игроков.

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Повторюсь, я никогда не влезал в эти процессы. Я – инвестор футбольного клуба. Никогда не говорю, кого ставить, а кого – нет, как играть и прочее. Зачем тогда мне тренер? Это его решение. Он мне сказал, и я поддержал.

Все зависит только от них. Им дадут возможность показать себя в тренировочном процессе и сразу все будет видно. Так, как они сейчас относятся к работе... Я поддержал тренера", – сказал Поворознюк в комментарии Sport-Express.

Напомним, ранее Василий Кобин перевел ряд игроков первой команды в состав U-19. В "черный список" тренера попали Артем Ситало, Александр Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко и Максим Мельничук.

К слову, после 12-ти туров Ингулец идет в турнирной таблице УПЛ последним, набрав 5 очков.

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