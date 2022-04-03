"А почему нет? Если у них есть возможность, то пусть едут, пусть что-то делают, пусть помогают. Я только за. Я за любую помощь, которая пойдет армии.

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Конечно, с моими игроками общаемся. Некоторые работают волонтерами. А так все дома. Мы не тренируемся. Понятно, что от этого никто не застрахован, но если будет вопрос доигрывания чемпионата – будем собираться и доигрывать. А там будет, как будет", – цитирует Поворознюка Telegram-канал Бомбардир.

Напомним, Динамо всем составом уехало за границу, где будет проводить товарищеские матчи со сбором средств на поддержку Украины. Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин также находится в Европе для оперативных встреч с западными партнерами и ассоциациями.

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