Поворознюк отпустит Лавриненко только в три украинские команды – у тренера Ингульца все еще "пожизненный" контракт

Президент Ингульца Александр Поворознюк собирается всеми силами удерживать главного тренера команды Сергея Лавриненко.

"Я отпущу Лавриненко только в Динамо, Шахтер или сборную Украины. Других вариантов даже не буду рассматривать.

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Лавриненко будет со мной столько, сколько будет существовать футбольный клуб Ингулец. У него пожизненный контракт", – заверил Поворознюк в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Лавриненко возглавляет Ингулец с 2016 года. Именно под его руководством команда сенсационно пробилась в финал Кубка Украины 2018/19 и идет среди лидеров Первой лиги текущего сезона.

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