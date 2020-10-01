"Я думаю, что через один тур матч в Александрии будет совсем другим. Пусть пока расслабляются. Очень хороший вечер был для нас. Третий состав играл, пацаны отдавались. Все, что можно было, они делали. На сегодняшний день это наш уровень. Вышли три человека на 70-й минуте и что было с Александрией?

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Давайте посмотрим, что будет в чемпионате. Когда мы были в Первой лиге, то ставили задачу в Кубке Украины биться, ломаться, продвигаться. Сейчас нам уже не надо этого делать. Сами видели, кого мы выставили. Один Шуст был из основного состава. Остальные – как получилось", – поделился Поворознюк в комментарии Футбол News.

Напомним, Александрия уничтожила Ингулец в рамках Кубка Украины (4:1) и прошла в 1/8 финала. В предыдущие два сезона Ингулец доходил до финала и полуфинала турнира.

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