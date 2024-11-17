Между президентом Ингульца Александром Поворознюком и главным тренером команды Василием Кобиным состоялось совещание относительно переведенных в команду U-19 игроков основы, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, было решено, что все эти футболисты – Александр Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко, Артем Ситало и Максим Мельничук – будут оставаться в команде U-19, но будут выставлены на трансфер.

Отмечается, что у вышеупомянутых игроков контракты действуют до лета, поэтому уже в январе они смогут подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

Напомним, ранее Кобин перевел ряд игроков в "черный список", а Поворознюк поддержал воспитательный процесс наставника, ударив по футболистам с экономической стороны.

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