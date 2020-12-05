"Что тут комментировать? У нас украли победу! Предвзятое судейство в матче было видно невооруженным глазом. Это какой-то судейский произвол! Не засчитали гол Мкомолы. Не дали красную за руку в штрафной. Не дали красную за фол последней надежды на Ситчинаве. Дали возможность Львову сохранить лицо. Не засчитали чистый гол Коваленко. Пусть посмотрят повторы.

Скандальный пенальти и отмененный гол в видеообзоре матча Львов – Ингулец – 1:1

Мне мои сотрудники звонят, что в перерыве к арбитрам заходил спортивный директор ФК Львов. Что он там делал? Он не имеет права туда заходить! Уже не первый раз судьи помогают нашим соперникам. Мне звонят коллеги, болельщики и рассказывают, что у нас украли 3 очка.

Вкладывать деньги в футбол не хочется после таких матчей. Мы никогда не работали и не будем работать с судьями. Может именно поэтому к нашему клубу такое отношение? Возможно, кому-то не хочется видеть наш клуб в УПЛ? Но мы будем биться за каждый балл и обязательно огорчим всех наших недоброжелателей", – цитирует Поворознюка официальный сайт Ингульца.

Заметим, Львов и Ингулец расписали ничью, хотя команда из Петрового могла вырывать победу – на 74 минуте арбитр не засчитал чистый мяч Коваленко в ворота "горожан".

Львов удержал ничью с Ингульцом в матче с двумя удалениями "горожан" и отменённым чистым голом петровцев