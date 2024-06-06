"Переговоры с Любеновичем прошли прекрасно. Контракт заключен на 3 года. Во время переговоров не было никаких споров. Желько – простой, нормальный человек. Хочет, как и я, что-то доказать в этой жизни. Поэтому все нормально, вопросов нет никаких.

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Задача на сезон – остаться в УПЛ без переходных матчей. А уже в следующем чемпионате будем смотреть. Поговорили о комплектации, экипировке, купили новый автобус за 16 миллионов. Договорились также, чтобы всех игроков оставить, ему все понравилось. Надо немного доукомплектоваться – и работаем дальше.

Не думал, что так легко пройдут переговоры. Потому что до него я встречался со многими тренерами и понял, что сегодня легче найти молодого тренера с амбициями и дать ему шанс. Радуюсь, что сначала не ошибся в Лупашко и теперь думаю, что не ошибусь в новом главном тренере. Были определенные переговоры с Лавриненко, Кучуком, но к чему-то конкретному не пришли", – сказал Поворознюк в комментарии Sport-Express.

Напомним, Минай по итогам сезона завоевал золото Первой лиги и вышел в УПЛ.

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