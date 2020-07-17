Поворознюк: Ингулец деньги судьям не возит и матчи не покупает

Президент Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал скандал вокруг матча 24-го тура Первой лиги против Прикарпатья (0:1)

"Я судейство не комментирую, потому что зарплату рефери не плачу. Как прокомментирую слова мэра Ивано-Франковска? У нас свобода слова, он выразил свои мысли. Но вопрос в том, готов ли он будет повторить и ответить за эти слова через несколько дней...

"Ингулец – команда барыг": глава Ивано-Франковска шокирован судейством в Первой лиге

У Прикарпатья было всего два удара по нашим воротам за весь матч, гости центр поля не переходили, просто у нашей команды не шел мяч в ворота. Мы заслуживали победить. Да, судья после матча признался, что ошибочно назначил пенальти в ворота Прикарпатья. Но при чем здесь Поворознюк? Мы деньги судьям не возим и матчи не покупаем. Об этом могу вам сказать со всей ответственностью.

Пусть мэр скажет, с каких денег команде были обещаны игрокам премиальные по 17 000 гривен за то, чтобы отобрать у нас хотя бы одно очко. Это деньги из бюджета города или кто-то привез?

Ингулец – Прикарпатье: УАФ оценила действия арбитра, которого могут отстранить от работы на матчах профессионалов

Есть версия, что нас хотят втянуть в какую-то грязную историю. Возможно, Ингулец не хотят видеть наверху? Когда нам забивали с двуметрового офсайда, почему все молчали? Или пусть расскажут, сколько стоит пенальти в матче Черноморца и Руха... УАФ обещает, что на матчах Первой лиги тоже скоро будет система VAR. Дай бог, я только за. Рефери тоже перегибают иногда, но мы никого никогда не покупали, это точно", – сказал Поворознюк в комментарии Meta-ratings.