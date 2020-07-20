Поворознюк: Хочу спросить у Козловского, сколько стоит пенальти в ворота Черноморца

Президент Ингульца Александр Поворознюк эмоционально прокомментировал обвинения в подкупе арбитра матча 24-го тура Первой лиги против Прикарпатья.

"Стимулирование? Ну и что? На нас привозили, Авангарду привозили две команды на нас, привозили и три команды на нас. Просто мне же нельзя ничего вслух говорить, а то сразу – КДК. Меня хотят отстранить от футбола, а не знают как.

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Рух позиционирует себя так, что он не дает арбитрам. Хочу спросить в прямом эфире у Григория Козловского, сколько стоит пенальти в ворота Черноморца", – поделился Поворознюк в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, что Рух спас ничью в матче с Черноморцем благодаря ошибочному пенальти – защитник одесситов сыграл коленом, тогда как арбитр увидел игру рукой.

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