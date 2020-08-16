Поворознюк: Где сейчас Волынь? Боженька – не фраер, он все расставит по местам

"Когда Костюченко приехал ко мне в гости, я ему рассказал, кто и что говорил. Я человек откровенный. Если говорите, то отвечайте за свои слова.

"Водку выливаем в бидоны, и начинает гулять весь район": Поворознюк анонсировал празднование выхода Ингульца в УПЛ

Время показало – кто и где находится. Где Волынь? Все видят. Люди приезжают и говорят: "Извините, у нас в бюджете заложено давать туда, туда и туда". Называют цифры, фамилии и не боятся Бога.

А Ингулец никому не давал – и, пожалуйста. Боженька – не фраер, он все расставит по своим местам. Надо только время. Вот он и расставил", – подчеркнул Поворознюк в комментарии YouTube-канала Ингульца.

Отметим, что Ингулец в итоге финишировал третьим и гарантировал путевку в УПЛ впервые в своей истории. Волынь расположилась на пятом месте.

Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела