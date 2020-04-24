Поворознюк анонсировал "теплый" прием гостям Ингульца

Одиозный президент Ингульца Александр Поворознюк поделился мыслями относительно новой домашней арены команды.

"На новом стадионе будет сразу две клетки. Серьезно. С одной стороны и с другой. Только они будут более цивилизованные. Но через них не перелезешь и не перепрыгнешь. Это точно.

"Я столько не выпью": Поворознюк не планирует приглашать Милевского в Ингулец

Я вообще со всеми нормально. Почему на расстоянии? Просто у меня такое отношение ко всему этому. Я считаю, что люди приходят с детками на стадион болеть и отдыхать. А когда фаны начинают чудить, надо их держать в рамках. По-другому с ними нельзя бороться", – заявил функционер в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Напомним, что на арене, которую Ингулец использует сейчас, построена специальная трибуна для гостевых фанатов, напоминаящая клетку для диких животных.