Президент Ингульца ответил основателю Tesla и SpaceX на его неоднозначную позицию по поводу событий в Украине.

Как известно, недавно знаменитый изобретатель-миллиардер опубликовал серию скандальных постов касательно войны России и Украины. В частности, Илон Маск считает, что следует провести еще один референдум на временно оккупированных территориях, а Украина должна сохранить нейтральный статус.

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"Слава Украине, Слава ВСУ! Хочется обратиться к Илону Маску после его голосования в Twitter. Хотелось бы просто сказать одно: "Ты такой богатый, бл**ь, а такой глупый. Пошел ты на хутор "бабочек" ловить за русским военным кораблем. Слава Украине", – заявил президент Ингульца в эфире Петрово TV.

Напомним, несколько дней назад Александр Поворознюк выдал очередной перл в адрес президента РФ Путина, который после неудач своей недоармии на фронте снова начал пугать мир применением ядерного оружия в Украине.

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