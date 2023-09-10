"Англичане контролировали мяч в центре поля, пошла передача за спину, защитник не успел, к сожалению, поэтому Уокер выходил один на один. Я пытался по мячу реагировать, но не повезло.

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Момент Сака... Мы старались, чтобы наша оборона держала англичан перед собой, поэтому... Прежде всего, я тоже готовлюсь к матчам, смотрю как действуют нападающие, поэтому большинство мячей, которые он забивал, он забивал в дальний угол. Немного был готов к этому, но повезло, что отбил в перекладину. Там игроки высокого класса, поэтому очень сильно предвидеть не приходится, потому что они индивидуально сильные, просто повезло в том моменте, что я смог достать мяч.

До матча с Италией очень мало, два дня. Будем стараться играть с такой же самоотдачей", – сказал Бущан в послематчевом комментарии.

Напомним, сборная Украины во Вроцлаве расписала боевую ничью с Англией (1:1) и закрепилась на второй строчке группы С (7 очков). Главный конкурент "сине-желтых" – Италия – накануне не удержала победу над Северной Македонией (1:1) и имеет в своем активе 4 очка и игру в запасе.

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