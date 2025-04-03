"Камбаловидная мышца – это широкая плоская мышца, которая напоминает рыбку камбалу и находится под большой икроножной мышцей. Крепится к малоберцовой кости с одной стороны и заканчивается ахилловым сухожилием с другой. Это очень обидная травма, ведь камбала, как и икроножная мышца, требуют значительного времени на восстановление, ведь они довольно сильные, но малые в объеме, поэтому сложно находить ресурсы для заживления.

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Если массивные мышцы бедра могут заживать за 2-3 недели, то с мышцами в области голени эти сроки смещаются до 4-6 недель, как минимум. Будем надеяться, что там ничего слишком серьезного и Андрей сможет вернуться до окончания сезона", – заявил Дмитрий Бабелюк в своем Telegram-канале.

Напомним, что среди голкиперов Реала травмирован не только Лунин, но и Тибо Куртуа. Поэтому в матче против Валенсии 5 апреля в воротах "сливочных" может дебютировать 19-летний Фран Гонсалес.

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