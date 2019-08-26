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"Поверьте в эту эмблему и играйте за Динамо", – ультрас жестко поговорили с игроками после неудачи с Олимпиком (18+)

18:35 149 Читати українською
"Поверьте в эту эмблему и играйте за Динамо", – ультрас жестко поговорили с игроками после неудачи с Олимпиком (18+)
Динамо продолжает лихорадить / ФК Динамо

Ультрас Динамо поддержали команду после неудачи в матче 5-го тура против Олимпика. Без повышенных тонов во время разговора все же не обошлось, но на этот раз все завершилось без конфликтов.

63’ Виктор Цыганков
85’ Беньямин Вербич
 
Сергей Политыло 52’
Дмитрий Гришко 69’
52’ Сергей Политыло
63’ Виктор Цыганков
69’ Дмитрий Гришко
85’ Беньямин Вербич

Динамо потеряло очки в матче с Олимпиком в 5-м туре УПЛ. Подопечные Алексея Михайличенко стали первой командой, которая не смогла обыграть аутсайдера чемпионата 2019/20.

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Несмотря на очередную неудачу (безвыигрышная серия Динамо насчитывает уже 4 подряд матче во всех турнирах), игроки все же нашли в себе силы после поединка подойти к фанатам и поблагодарить их за поддержку.

Виталий Миколенко, Виктор Цыганков, Карлос Де Пена, Фран Соль, Томаш Кендзёра, Денис Бойко, Георгий Бущан, Артем Шабанов и Александр Караваев выслушали претензии ультрас. Фанаты выразили надежду, что игроки понимают ситуацию, в которой оказалась команда, и сделают все для исправления положения. Завершилось все довольно мирно – футболисты поблагодарили за поддержку, а фанаты извинились за чрезмерные эмоции после поединка против Брюгге. Напомним, тогда между динамовцами и фанатами состоялся не слишком приятный разговор.

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К слову, свой спич ультрас даже перевели на английский для легионеров команды. "Верьте в себя и играйте за Динамо. Поверьте в эту эмблему, потому что мы верим в нее и верим в вас. Вместе и до конца", – диалог завершился полным пониманием сторон.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика.

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ультрас футбольные фанаты Видеоновости Динамо Киев - Олимпик Динамо Киев Динамо Киев
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