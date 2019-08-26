"Поверьте в эту эмблему и играйте за Динамо", – ультрас жестко поговорили с игроками после неудачи с Олимпиком (18+)

Ультрас Динамо поддержали команду после неудачи в матче 5-го тура против Олимпика. Без повышенных тонов во время разговора все же не обошлось, но на этот раз все завершилось без конфликтов.

Динамо потеряло очки в матче с Олимпиком в 5-м туре УПЛ. Подопечные Алексея Михайличенко стали первой командой, которая не смогла обыграть аутсайдера чемпионата 2019/20.

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Несмотря на очередную неудачу (безвыигрышная серия Динамо насчитывает уже 4 подряд матче во всех турнирах), игроки все же нашли в себе силы после поединка подойти к фанатам и поблагодарить их за поддержку.

Виталий Миколенко, Виктор Цыганков, Карлос Де Пена, Фран Соль, Томаш Кендзёра, Денис Бойко, Георгий Бущан, Артем Шабанов и Александр Караваев выслушали претензии ультрас. Фанаты выразили надежду, что игроки понимают ситуацию, в которой оказалась команда, и сделают все для исправления положения. Завершилось все довольно мирно – футболисты поблагодарили за поддержку, а фанаты извинились за чрезмерные эмоции после поединка против Брюгге. Напомним, тогда между динамовцами и фанатами состоялся не слишком приятный разговор.

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К слову, свой спич ультрас даже перевели на английский для легионеров команды. "Верьте в себя и играйте за Динамо. Поверьте в эту эмблему, потому что мы верим в нее и верим в вас. Вместе и до конца", – диалог завершился полным пониманием сторон.

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