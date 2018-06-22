Поульсен – о матче с Австралией: Это раздражает, у меня двоякое ощущение после игры

Нападающий сборной Дании Юсуф Поульсен поделился впечатлениями после матча групвого этапа ЧМ-2018 против Австралии.

Форвард сборной Дании Юсуф Поульсен считает, что арбитр Матеу Лаос, который обслуживал матч ЧМ-2018 с Австралией, несправедливо назначил пенальти. На 37-й минуте нападающий сыграл рукой в своей штрафной, за что рефери показал игроку желтую карточку. Чтобы принять решение, испанский рефери обратился за помощью к VAR.

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После фолов 24-летнего Поульсена пенальти в ворота Дании назначили во втором матче подряд – в первой игре против Перу он сфолил на Кристиане Куэва.

Это всего второй такой случай в истории чемпионатов мира и первый за 80 лет. Последний раз пенальти в свои ворота в двух матчах ЧМ подряд зарабатывал бразилец Домингос да Гия в 1938 году.

"Это не справедливо. Десятью секундами ранее было нарушение со стороны соперника. Это раздражает. У меня двоякое ощущение после игры", – цитирует Поульсена TV2.