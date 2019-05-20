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Поттер возглавил Брайтон – он выбивал Зарю из Лиги Европы

20 мая 18:54 61 Читати українською
Поттер возглавил Брайтон – он выбивал Зарю из Лиги Европы
Грэм Поттер / Reuters

Бывший наставник шведского Эстерсунда и валлийского Суонси Грэм Поттер назначен главным тренером Брайтона.

44-летний специалист занял вакантное после отставки Криса Хьютона место, сообщает официальный сайт Брайтона.

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Грэм Поттер в прошлом сезоне работал с Суонси в Чемпионшипе и финишировал на 10-м месте. В 2010-2018 гг. он тренировал шведский Эстерсунд и сенсационно вывел скандинавов в 1/16 финала Лиги Евролы в сезоне 2017/18. На групповом этапе турнира шведы оставили позади берлинскую Герту и луганскую Зарю.

Брайтон завершил сезон в АПЛ 17-м месте, набрав 36 очков. "Чайки" победили только в трех из последних 23-х матчей чемпионата и лишь на 2 пункта опередили зону вылета.

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Англия Брайтон Брайтон Грэхем Поттер Грэхем Поттер
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