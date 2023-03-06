"Завтрашний вечер станет особенным, нас ждёт большая игра. Мы очень взволнованы и ждём матч с Боруссией с нетерпением.

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Болельщики имеют право на критику, ведь они, как и все мы, страдали из-за плохих результатов команды. Они знают, насколько важна завтрашняя игра. Мы хотим быть уверены в том, что Боруссии будет тяжело вне родных стен. Для этого нам нужна поддержка болельщиков завтра.

У нас было несколько матчей, в которых мы могли забить более одного мяча, и нам нужно повторить это выступление завтра", – приводит слова Поттера Reuters.

"Канте еще не вернул прежнюю скорость, чтобы играть в АПЛ или Лиге чемпионов. По Рису Джеймсу мы примем решение завтра. А вот Кристиан Пулишич уже в составе. Жоау Фелиш? В матче с Лидсом он дважды попал в перекладину, у него были и другие шансы. Я рад, что он может сыграть на разных позициях. Мы использовали его больше в центре, но он может сыграть на любой позиции в атаке", – цитирует тренера Челси Yahoo Sport.

Матч Челси – Боруссия состоится во вторник, 7 марта.

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