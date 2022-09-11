"Надеюсь, вы поймете, что на этом этапе моей карьеры я чувствовал, что должен схватиться за новую возможность. Буду дорожить отношениями, которые я построил во всех аспектах клуба. Мои игроки сделали все возможное. Мой штаб – тоже. В основе всего – фанаты Брайтона. Команда чувствовала себя сильной в каждом домашнем матче. Когда мы играли на выезде – тысячи наших фанов приезжали поддержать нас. Знаю, через что вы прошли, чтобы увидеть свой клуб наконец-то на современном стадионе и успешным в АПЛ.

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Я чувствовал это всякий раз, когда стоял на бровке. Моему преемнику, кем бы он ни был, я бы сказал: "Поздравляю". Ты будешь работать в отличном клубе с фантастической командой, которую будет поддерживать отличное руководство. Команда играет на высоком уровне и будет становиться лучше. Фанаты всегда будут с командой дома и на выезде", – цитирует Поттера Sky Sports.

Напомним, Грэм Поттер возглавлял Брайтон в течение 3-х лет. Теперь тренер сменил Томаса Тухеля на должности главного тренера Челси.

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