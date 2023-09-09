"Потрясающий результат для нас. Англия - одна из лучших команд мира. Мы знали, что будет тяжело и нам придется много защищаться. В общем, мы выступили хорошо. Конечно, мы могли бы играть лучше, но против такой сборной Англии тяжело.

Украина – Англия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мой гол? Удивительная командная игра на правом фланге. Я старался быть в том месте, где я должен был быть. Мне немного повезло. Атмосфера была невероятной. Чувствовалось, что мы играли дома. Огромная благодарность за всю поддержку людям, которые сегодня здесь с нами, и тем, кто смотрел нас дома. Я очень надеюсь, что очень скоро мы сможем играть дома.

Общение с игроками сборной Англии? Они мои друзья. С некоторыми из них я играл раньше, с некоторыми играю сейчас, а также играю против некоторых из них, все они удивительные люди и футболисты", – приводит слова Зинченко BBC.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с грозной Англией (1:1) – на гол Зинченко еще до перерыва результативно ответил Кайл Уокер.

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