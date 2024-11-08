Бурхлива реакція експертів та вболівальників на матч 4-го туру Ліги Європи Динамо – Ференцварош (0:4).

ЛЄ команді не під силу / Фото ФК Динамо

Михайло Смоловий, тактичний гік ТаТоТаке, повторив знамениту репліку свого тезка із львівських Карпат: "Бог нас за щось карає".

Сергій Тищенко, блогер Футбол 24: "Бенефіс Михавка продовжується".

Журналіст Sport.ua Олексій Сливченко – про карму в дії.

Телеграм-канал Fanatico намагається розрядити атмосферу політичним жартом.

Інший телеграм-канал What a goal зазирає у календар, а там – жах!

Всеволод Кевлич, тенісний суддя, екс-менеджер Світоліної, дуже детально описав емоції, які мали нещастя пережити шанувальники легендарного клубу.

Агент, експерт та менеджер В'ячеслав Заховайло намагається підтримати команду, але його голос тоне у потоці загальної критики.

Vox populi.

Ференцварош знищив Динамо в матчі ЛЄ – швидка червона і дві поперечини вбили надію, старий знайомий забив фінальний цвях