"Потрібен суперник з Андорри або Гібралтару": такого Динамо не бачили ще ніколи – офіційний кінець єврокубків
Бурхлива реакція експертів та вболівальників на матч 4-го туру Ліги Європи Динамо – Ференцварош (0:4).
Михайло Смоловий, тактичний гік ТаТоТаке, повторив знамениту репліку свого тезка із львівських Карпат: "Бог нас за щось карає".
Сергій Тищенко, блогер Футбол 24: "Бенефіс Михавка продовжується".
Журналіст Sport.ua Олексій Сливченко – про карму в дії.
Телеграм-канал Fanatico намагається розрядити атмосферу політичним жартом.
Інший телеграм-канал What a goal зазирає у календар, а там – жах!
Всеволод Кевлич, тенісний суддя, екс-менеджер Світоліної, дуже детально описав емоції, які мали нещастя пережити шанувальники легендарного клубу.
Агент, експерт та менеджер В'ячеслав Заховайло намагається підтримати команду, але його голос тоне у потоці загальної критики.
Vox populi.
Ференцварош знищив Динамо в матчі ЛЄ – швидка червона і дві поперечини вбили надію, старий знайомий забив фінальний цвях