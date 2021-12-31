"Когда Михайличенко пришел, я потренировался три дня, а он мне говорит: "Все, иди в дубль". Ты за три дня увидел во мне игрока, который тебе не подходит? Ну окей. Вот так было, я тренировался в дубле.

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Это меня встревожило. Меня сразу после сборной отправили в дубль. Хорошо, что там был Юрий Мороз. Он знает, что мне говорить. Есть большая его заслуга, что он вытащил меня", – сказал Шапаренко в интервью Youtube-каналу Трендець.

К слову, в текущем сезоне при Мирче Луческу Николай стал полноценным игроком основы Динамо, сыграв в 20 матчах и записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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