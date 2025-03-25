"Я потратил на команду около девяти миллионов фунтов, что, если честно, просто смешно. Но деньги были вложены в клуб и его будущее. И руководство поддержало меня. Да, мы вылетели в тот сезон, но набрали 33 очка – люди об этом забывают.

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А теперь взглянем на Венсана Компани. Он набрал 24 очка, потратил 127 миллионов фунтов – и получил работу в Баварии. Я не знаю, как это работает. Хотел бы, чтобы у меня была такая возможность – оставить клуб с долгами в 127 миллионов и получить работу в Баварии. Вот такая интересная ирония судьбы", – цитирует Дайча talkSPORT.

Напомним, что Дайч тренировал в Эвертоне Виталия Миколенко.

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