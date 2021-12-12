"Могли ли выгрызть победу над Динамо? Зачем бога гневить? Киевляне есть киевляне – у них были не только хорошие моменты, они почти в нашей штрафной играли. Три дня назад была ничья (с Буде-Глимтом в Лиге конференций – прим.), она, можно сказать, обидная. А когда проигрываешь по ходу игры и играешь вничью с таким соперником, тогда больше позитива. Нам где-то повезло. Хотелось и второй забить, но имеем, что имеем.

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Как настроил команду в перерыве? Потому их и называют "мужиками". Стараемся, хотим, не всегда радуем своих болельщиков, но характер у моих ребят есть. В Европе были провальные игры, да, но у нас немного другая команда с другими ресурсами в игровом плане. Мы танцуем от этого.

В принципе, 2021 год удачный для нас – заняли третье место, сейчас разместились рядом. Борьба еще впереди, идем в отпуск с этим положительным результатом. Сайядманеш покидает Зорю? Скорее всего да. Заменить его? Посмотрим. Покажет только время, у нас есть игроки. Незаменимых нет", – рассказал Скрипник в комментарии Профутбол Digital.

Отметим, что Заря смогла удержать ничью с Динамо (1:1), не позволив киевлянам завершить год на мажорной ноте – "бело-синие" 2 очка поступают Шахтеру в борьбе за первое место.

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