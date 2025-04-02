Сегодня вечером Барселоне предстоит сыграть в ответном полуфинале Кубка Испании с Атлетико. Именно в этот день Ла Лига объявила о том, что снижает лимит расходов на зарплаты игрокам каталонской команды. "У меня такое чувство, что это не случайно: сегодня мы играем в полуфинале против Атлетико, и тут происходит такое событие.

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Это – очередная попытка дестабилизировать нашу команду. Иногда у меня возникает ощущение, что если они не могут победить нас на поле, то хотят победить нас в кабинетах. Как президент Барселоны я этого не допущу и продолжу защищать интересы нашего клуба.

Ла Лига одобрила подписание контрактов с Пау Виктором и Ольмо, но теперь она изменили свое решение. Почему? Неужели она с самого начала плохо справилась с задачей, когда одобрила операцию?" – цитирует Marca Лапорту.

Напомним, что в первом полуфинале Кубка Испании с Ателтико Барселона сыграла вничью 4:4.

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