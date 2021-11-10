"Почему в Лиге чемпионов у Шахтера всего 1 пункт? Потому что мы этого заслужили. Но у каждого матча своя история. С Интером мы сыграли вничью, показав хорошую игру. С Реалом дома проиграли 0:5, но до счета 0:2 игра была сбалансированной. В ответном матче мы могли сделать больше, но все это часть пути.

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При другой стратегии мы могли бы иметь еще несколько очков. Но я предпочел сыграть по-своему, невзирая на осознание риска. Мой выбор продиктован желанием выстроить что-то важное. Сейчас мы не готовы так играть в Лиге чемпионов, нам не хватает знаний об игре, физических характеристиках, убежденности. Но мы будем расти. Пункт назначения – вернуться на важные стадионы и решетки без ручного тормоза.

Шансы на третье место в группе? Сейчас я думаю о матче с Интером. Там мы сделаем все возможное, чтобы одержать победу и сохранить надежду на третье место", – поделился Де Дзерби в комментарии SassuoloNews.net.

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Добавим, что Шахтер занимает 4 место в группе D Лиги чемпионов, набрав всего 1 очко после 4 сыгранных туров. Занять хотя бы третью строчку будет крайне сложно – необходимо побеждать Интер и Шериф в двух заключительных поединках.

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