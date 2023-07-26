"Ответ очень прост – потому что это Карпаты. В 1963 году создали клуб, и я ни одной игры не пропускал. Тогда во Львове все ходили на футбол – и я не был исключением. Я старый болельщик Карпат.

"Я не сильно отходил от футбола": Маркевич оценил свои тренерские способности после продолжительного перерыва

Позже меня взяли в дубль Карпат – ту легендарную команду, которая выиграла Кубок СССР. А еще позже я стал главным тренером Карпат и 7 лет отработал с командой. Мы выиграли бронзовые награды в 1998 году. Это действительно была хорошая команда. Мне было приятно с ними работать", – сказал Маркевич в интервью изданию Трибуна.

Напомним, Мирон Маркевич возглавил Карпаты по завершению прошлого сезона, сменив на должности наставника "львов" Андрея Тлумака.

Следует отметить, что львовский клуб считается главным фаворитом следующего сезона Первой лиги. Поход за титулом подопечные Маркевича начнут матчем против закарпатского Хуста. Игра запланирована на пятницу, 28 июля.