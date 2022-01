"Я общался с Бенитесом и могу сказать, что это очень положительный человек. Максимальный позитив и максимальная простота в общении. Это любят все.

Миколенко: Когда Динамо все согласовало с Эвертоном, я сел в машину и плакал 30 минут

Начался первый разговор с фразы "Hello! Nice to meet you". Мы завтракали с агентами на базе Эвертона, Бенитес пришел уже после завтрака. Он объяснил, какие требования в команде, как она играет, какие ошибки допускают защитники, какие нельзя допускать. Обо всем коротко. Потом мы еще сфотографировались, и он сказал, что ждет меня в команде.

Инфраструктура? Это топ! Иначе не описать. Все настолько продумано для футболистов, персонала, для работы… Вплоть до того, что из раздевалки, массажной комнаты ты можешь выйти на три поля. Есть и манеж для разминки, и тренажерный зал – все условия для роста", – цитирует Миколенко официальный сайт "бело-синих" .

Виталий является воспитанником киевлян, за первую команду которых провел 132 поединка. С Эвертоном левый защитник подписал контракт до 2026 года, дебют может состояться в кубковой игре 8 январяю