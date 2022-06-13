"Решать только Лунину. Единственное, что я могу сказать – вратарь такого класса должен однозначно играть, должен себя проявлять. Как человек, который по некоторым причинам несколько лет своей карьеры не играл, скажу, что всегда лучше играть. Потому что потом, оглядываясь назад, можешь жалеть об этих годах.

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Но, опять же, советовать Андрею я никак не могу, не имею такого права, тем более, не зная всей внутренней ситуации. Но уверен, что такой вратарь, как Лунин, может и главное должен играть в любом клубе Европы", – сказал Худжамов в комментарии FootBoom.

Добавим, что Лунин в прошлом сезоне провел 4 поединка за Реал, в которых пропустил 4 мяча (по одному за игру). Украинца связывали с Вильярреалом и Эльче.

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