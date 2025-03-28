Бывший полузащитник Шахтера и сборной Украины Иван Петряк рассказал, в каком клубе получал самую большую зарплату и какой титул считает самым ценным.

– Самая большая зарплата в карьере у меня была в Шахтере и Фехерваре. В Ференцвароше я шел на понижение зарплаты, ведь я был молодым и хотелось играть.

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– Какой трофей в карьере считаете самым ценным для себя?

– Знаете, возможно, раньше это как-то не ценили, но я считаю, что самым важным является трофей чемпионата Украины, страны, которая сейчас воюет против России. Потом будет о чем детям рассказать, – сказал Петряк в интервью Sport.ua.

Напомним, Иван Петряк выигрывал чемпионат Украины в составе донецкого Шахтера в сезонах 2017/18 и 2022/23.

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