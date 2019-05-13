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Потерю Лобановского учишься воспринимать, но не принимать, – Джулай

13 мая 12:03 40 Читати українською
Потерю Лобановского учишься воспринимать, но не принимать, – Джулай
Валерий Лобановский / фото: ФК Динамо

Известный украинский комментатор Дмитрий Джулай вспомнил день гибели легендарного Валерия Лобановского.

"2002 год. 13 мая, понедельник. По дороге в аэропорт в разговоре постоянно возвращались к одной теме. Здоровье Тренера.

Лобановский и Блохин увековечены на Площади звезд в Киеве

Надеялись на лучшее. А оказалось, что тот день отметится в памяти как день потери. Которую со временем учишься воспринимать, но не принимать", – написал Джулай в своем Twitter.

Напомним, сегодня, 13 мая, отмечается день памяти легендарного тренера киевского Динамо Валерия Лобановского.

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Динамо Киев Динамо Киев Валерий Лобановский Дмитрий Джулай
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