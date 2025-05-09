В первом тайме значительно лучше были хозяева поля. На 19-й минуте Гуцуляк отдал классный пас на Батисту, нападающий Полесья оторвался от Биловара, однако пробил над перекладиной. Еще через несколько минут мог забивать сам Гуцуляк – его удар в ближнюю девятку парировал Нещерет.

Динамо разделило очки с Полесьем – киевляне почти ничего не создали, старания Гуцуляка и Ко нейтрализовал Нещерет

Хороший момент у "волков" возник в начале второго тайма. Гуцуляк отдал на ход Бристричу, босниец с угла штрафной пробил в нижний угол, мяч отбил Нещерет, а Назаренко на добивании не попал в ворота. В конце игры Динамо могло вырвать победу – Михайленко принял круглого после подачи Тымчика, однако пробил рядом с дальней девяткой.

В итоге, Динамо играет вничью и дает Александрии шанс приблизиться в турнирной таблице, Полесье поднимается на четвертую строчку.