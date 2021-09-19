Манчестер Сити не сумел переиграть Саутгемптон (0:0) в 5-м туре АПЛ. Смотрите видеообзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

"Горожане" без Зинченко в заявке имели минимальное преимущество над гостями, но никак не могли забить. Единственным голом отметился Рахим Стерлинг аж на 90+4 минуте, но его отменили после просмотра VAR.

Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас и вышел на первую позицию, Ман Сити без Зинченко расписал ничью с Саутгемптоном

Финальный свисток зафиксировал заслуженную ничью 0:0. Манчестер Сити, к слову, впервые за 4 года нанес лишь один удар в створ ворот за весь поединок.