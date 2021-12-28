Тоттенхэм неожиданно расписал ничью с Вулверхэмптоном. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Тоттенхэм забил уже на 58-й секунде. Это Ндомбеле удачно сыграл на подборе и прошил голкипера "волков" мощным ударом из-за пределов штрафной. После команды играли не очень открыто, однако на 86-й минуте спасителем Вулверхэмптона стал Саисс, который замкнул подачу с углового.

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Сенсационные 1:1 – Тоттенхэм расположился на пятой позиции с 26 зачетными баллами. Вулверхэмптон, имея в своем активе 21 пункт, остался одиннадцатым.