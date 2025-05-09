Уже на 17-й минуте “горняки” оказались в меньшинстве. Сначала центральный защитник Алаа Грам получил желтую за потасовку с Будковским, а еще через несколько минут срезал нападающего луганчан и был удален с поля. Впрочем, все равно более острыми были хозяева. На 19-й минуте Сапутин спас Зарю после удара Педриньо, а на 22-й Эгиналду обокрал Башича и покатил под удар Кевину. Бразилец с линии штрафной пробил рядом со штангой.

Шахтер потерял очки в матче против Зари – "горняки" играли в меньшинстве с 17-й минуты, Александрия близка к серебру УПЛ

Лучший момент Зари возник в первом тайме – Слесар попал в перекладину после подачи Вантуха. Во второй половине игры игроки донецкого клуба дважды выходили один на один с кипером, Кевин переиграть Сапутина не сумел, а гол Невертона отменили из-за офсайда. В итоге Шахтер сыграл вничью и потерял очки в борьбе за второе место УПЛ, Заря поднялась на седьмую позицию.