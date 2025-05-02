В поединке 27-го тура чемпионата Украины Кривбасс сыграл вничью с Рухом (0:0). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Первый опасный момент возник у Руха – Карабин головой замыкал прострел Рунича и попал в штангк. Еще через несколько минут Фаал выкатил мяч вдоль вратарской, до мяча добрался Карабин и снова пробил в каркас ворот.

Кривбасс расписал ничью с Рухом, отстав от Карпат и Полесья в битве за еврокубки

Во втором тайме более острым в атаках был Кривбасс. Лучший момент возник на 71-й минуте, Соса опасно пробивал головой – с нижнего угла мяч достал кипер Руха. В итоге матч завершился нулевой ничьей. Кривбасс на 3 балла отстал от зоны еврокубков, Рух остался на 9-й позиции.