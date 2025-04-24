В ответном матче полуфинала Кубка Италии Интер потерпел разгромное поражение от Милана (0:3). Смотрите голы и видеообзор встречи на "Футбол 24".

Кубок Италии, 1/2 финала

Интер – Милан – 0:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Йович, 36, 49, Рейндерс, 85

Милан эффектно разгромил Интер и стал первым финалистом Кубка Италии – дубль Йовича и перекладина от Димарко

После ничьей в первой встрече Интер разгромно проиграл Милану и вылетел из Кубка Италии. Дубль Луки Йовича шокировал "нерадзури", а Тияни Рейндерс в конце матча эффектно поставил точку в дерби, выведя "россонери" в финал.

Таким образом команда Симоне Индзаги потеряла шансы оформить требл в текущем сезоне. Несмотря на досадный вылет, Интер все еще сохраняет надежды на Скудетто, идя с Наполи нога в ногу в турнирной таблице. Также "нерадзурри" сыграют в полуфинале ЛЧ против Барселоны.