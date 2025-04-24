Потеря надежд Индзаги на требл в видеообзоре матча Интер – Милан – 0:3
В ответном матче полуфинала Кубка Италии Интер потерпел разгромное поражение от Милана (0:3). Смотрите голы и видеообзор встречи на "Футбол 24".
Кубок Италии, 1/2 финала
Интер – Милан – 0:3 (первый матч – 1:1)
Голы: Йович, 36, 49, Рейндерс, 85
Милан эффектно разгромил Интер и стал первым финалистом Кубка Италии – дубль Йовича и перекладина от Димарко
После ничьей в первой встрече Интер разгромно проиграл Милану и вылетел из Кубка Италии. Дубль Луки Йовича шокировал "нерадзури", а Тияни Рейндерс в конце матча эффектно поставил точку в дерби, выведя "россонери" в финал.
Таким образом команда Симоне Индзаги потеряла шансы оформить требл в текущем сезоне. Несмотря на досадный вылет, Интер все еще сохраняет надежды на Скудетто, идя с Наполи нога в ногу в турнирной таблице. Также "нерадзурри" сыграют в полуфинале ЛЧ против Барселоны.