ПСЖ уже давно гарантировал себе чемпионство, однако имел еще одну мотивацию – оформить первый в истории Лиги 1 титул без поражений. К несчастью для столичных, в гости приехала заряженная Ницца, которая борется за зону ЛЧ. На 34-й минуте именно "орлята" вышли вперед усилиями Сансона. Перед перерывом Руис восстановил равновесие, однако во второй половине ПСЖ потерпел фиаско.

ПСЖ опозорился перед матчем с Арсеналом в Лиге чемпионов – парижане впервые проиграли в чемпионате Франции

Сансон оформил дубль роскошным ударом боковыми ножницами с подачи Клоса (к слову, оба – экс-игроки Марселя). Добил чемпиона Ндайшимие, головой замкнув навес со штрафного. 1:3 – исторического титула ПСЖ не будет.