"Вспышка коронавируса у бельгийцев – это очевидный плюс для киевлян. Потеря главного тренера точно ударит по сопернику Динамо.

"Брюгге приедет в Киев, чтобы отбиться": Цыганык спрогнозировал победителя первого матча Лиги Европы

Как по мне, ситуация достаточно четко вырисовывает психологическое преимущество для хозяев. Брюгге очень мощно выглядел до всех последних событий. И даже в конце выступлений в Лиге чемпионов команда произвела очень хорошее впечатление, она должна была прибивать Лацио, просто не повезло.

Сейчас же Брюгге имел проблемы с переносом матча в чемпионате, а пандемический удар выводит команду из зоны привычного рабочего режима. Победа над Олимпиком дала Динамо позитивный настрой, что очень важно в такой ситуации. Поэтому я верю в прагматическую победу хозяев", – сказал Моралес в комментарии изданию РБ.

Напомним, уже сегодня, 18 февраля, Динамо в Киеве в рамках 1/16 финала Лиги Европы будет принимать обескровленный COVID-19 Брюгге. Начало встречи в 17:00.

Динамо – Брюгге: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы