Полесье понесло очередную кадровую потерю. Как сообщает ТаТоТаке, полузащитник команды Борис Крушинский выбыл ориентировочно на месяц.

Лидер Полесья получил травму – источник раскрыл детали повреждения

Футболист пропустил матч против Фиорентины из-за повреждения, полученного на предматчевой тренировке. По результатам углубленного медицинского обследования у 23-летнего игрока диагностировали надрыв мышцы задней поверхности бедра.

Согласно прогнозам врачей, Крушинский сможет вернуться к полноценным тренировкам примерно через четыре недели. Таким образом, ближайший месяц Полесье вынуждено будет обходиться без одного из своих ключевых универсалов, способного закрывать сразу несколько позиций в полузащите.

