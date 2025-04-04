Серия А определила лучшего тренера месяца. Им стал глава Болоньи Винченцо Итальяно. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата Италии в X.

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В марте Болонья провела 4 матча в Серии А и выиграла каждый из них. Отличные результаты "россоблу" привлекли внимание топ-клубов к Итальяно. 47-летним специалистом активно интересуются Милан и Рома, за которую выступает украинец Артем Довбик.

Напомним, что в текущем сезоне Болонья идет на 4 месте в Серии А после 30 туров и может второй раз подряд квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Vincenzo Italiano è il Philapelphia Coach of the Month di Marzo MAESTRO. pic.twitter.com/FlHk1pRwOy — Lega Serie A (@SerieA) April 4, 2025

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