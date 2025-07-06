На официальном сайте Порту объявил о назначении Франческо Фариоли главным тренером команды. Итальянец подписал контракт с клубом до 2027 года.

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Фариоли в сезоне 2024/25 работал с Аяксом. Под его руководством амстердамцы заняли второе место, отстав лишь на балл от ПСВ. 36-летний специалист ранее находился в тренерском штабе Роберто Де Дзерби, когда он возглавлял Беневенто и Сассуоло. Также Фариоли работал с Ниццей, Карагюмрюк и Аланьяспором. В 2023 году итальянцем интересовался Шахтер.

Стоит заметить, что Порту занял третью строчку в турнирной таблице Португалии, получив право сыграть в Лиге Европы. "Драконы" таким образом могут стать потенциальным соперником Шахтера, если "горняки" выйдут в основную стадию второго по значению европейского турнира.