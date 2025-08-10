Чемпионат Сербии, 4-й тур

Црвена Звезда – Бачка-Топала – 1:0

Гол: Катай, 32

Главный тренер Црвены Звезды Владан Милоевич провел максимальную ротацию по сравнению с матчем квалификации Лиги чемпионов с Лехом (3:1) – только три игрока, сыгравшие несколько дней назад в старте, оказались в заявке на матч чемпионата против Бачки-Топалы. Роль ложной девятки исполнил Александар Катаи, он же решил исход матча голом на 32-й минуте. Этот гол стал для него 136-м голом в красно-белой футболке.

"Я очень горжусь этими ребятами, они этого заслуживают. Я сказал им во время подготовки, чтобы они готовились и ждали своего шанса. Это был отличный матч против очень сильного соперника. Бачка-Топала, безусловно, будет бороться за первое место в нашей лиге. Она действительно сыграла на высоком уровне, ей было сложно, потому что у нее нет соревновательного ритма, но, повторюсь, ребята молодцы.

Отдельно хочу обратиться к болельщикам и поблагодарить за то, что пришли поддержать нас сегодня. Дальше будет непросто, нас ждет игра с очень опасной командой [Лехом], которая, возможно, даже лучше играет на выезде, чем дома", – отметил Милоевич.