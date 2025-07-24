Потенциальный соперник Динамо официально подписал голкипера Аякса
Аякс сообщил о трансфере голкипера Джея Гортера в кипрский Пафос.
Контракт 24-летнего вратаря с амстердамцами действовал до лета 2026 года, однако клубы достигли соглашения о досрочном переходе, сообщает пресс-служба клуба. Контракт Джея Гортера с Пафосом будет действовать до 31 мая 2028 года.
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Напомним, именно Пафос вместе с Маккаби Тель-Авив борется за право стать соперником Динамо – или в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов, или в Лиге Европы, если киевляне не пройдут Хамрун.
Первая игра между Пафосом и Маккаби завершилась со счетом 1:1. А вот Динамо, похоже, еще в первом матче определило свою дальнейшую судьбу в Лиге чемпионов, разгромив Хамрун со счетом 3:0.
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