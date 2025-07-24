Контракт 24-летнего вратаря с амстердамцами действовал до лета 2026 года, однако клубы достигли соглашения о досрочном переходе, сообщает пресс-служба клуба. Контракт Джея Гортера с Пафосом будет действовать до 31 мая 2028 года.

Динамо будет ждать развязки – Пафос и Маккаби Тель-Авив не определили победителя под присмотром украинца

Напомним, именно Пафос вместе с Маккаби Тель-Авив борется за право стать соперником Динамо – или в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов, или в Лиге Европы, если киевляне не пройдут Хамрун.

Первая игра между Пафосом и Маккаби завершилась со счетом 1:1. А вот Динамо, похоже, еще в первом матче определило свою дальнейшую судьбу в Лиге чемпионов, разгромив Хамрун со счетом 3:0.

Ajax and Pafos FC have reached an agreement over the transfer of Jay Gorter to the club from Cyprus. The goalkeeper was under contract with Ajax until 30 June 2026.



Thanks for everything, Jay! ?️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 23, 2025

Партизан: братство с Россией, финал против Реала, 5:21 от Динамо и позорные товарняки перед Александрией