Израильтянин забронировал билеты в Киев на 7 января, однако личный визит игрока может быть отменен.

"В такой стране, как Украина, мы должны быть осторожны": Абада прокомментировал недовольство контрактом с Динамо

По информации Sport5, представители Абады выслали Динамо пересмотренный проект контракта, поскольку некоторые условия шокировали вероятного новичка киевлян. Все зависит от того, согласятся ли "бело-синие" с поправками, которые были внесены в соглашение.

Интересно, что вингер может выйти на поле в составе своего клуба уже сегодня, 4 января, в матче с Маккаби Тель-Авив. Ранее сообщалось, что Маккаби Петах-Тиква получит от Динамо за Абада 5 млн евро и будет иметь право на 20% от суммы дальнейшего трансфера. Тransfermarkt оценивает игрока в 1,6 млн евро.

Динамо и первый сомнительный трансфер 2021 – он громил Украину, или Приговор чемпиону мира, который трудно понять