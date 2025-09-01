Ситуация с трансфером Шолы Огундана разворачивается со сногсшибательной скоростью. Только на днях появилась информация о его возможном переходе в Динамо, а в воскресенье, 31 августа, в его соцсетях появились сториз из Киева с игры против Полесья.

Как информирует телеграм-канал Футбол с вертолета, нигериец уже прошел медосмотр и в понедельник, 1 сентября, планируется финальная стадия завершения всех документальных нюансов. Речь идет о полноценном трансфере и о долгосрочном контракте сроком не менее 4-5 лет. По сути все детали согласованы, ведь часть прав на игрока принадлежало его предыдущему клубу из Нигерии, так что сейчас речь идет о выкупе какой-то доли в процентах, как это популярно в Бразилии. Динамо относительно недавно обратило внимание на игрока и после получения зеленого света сумело в короткий срок провести переговоры по Огундану.

Нигериец – точно интересный и яркий игрок, который может закрыть несколько позиций в атаке, хотя основа позиция – левый вингер. Там у киевлян действительно есть кадровый дефицит, ведь кроме Кабаева никто не сумел закрепиться на дистанции. Шола имеет минимальный опыт игры на взрослом уровне (и тот, в основном, на уровне чемпионата штата), однако очень ярко зажигал на юношеском уровне. За молодежку Фламенго сыграл 46 матчей, где забил 9 голов и отдал 7 ассистов. Именно там он выиграл молодежный Копа Либертадорес, где был основным.

Сообщается, что стоимость игрока точно на порядок ниже сумм, которые платит Шахтер за своих бразильских талантов.

