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Потенциальный новичок Динамо уже разговаривает на украинском и шокирует универсальностью – может сыграть на 4 позициях

18:34 - Читати українською
Потенциальный новичок Динамо уже разговаривает на украинском и шокирует универсальностью – может сыграть на 4 позициях
Клейтон со своим агентом / Фото dynamo.kiev.ua

Бразилец Клейтон да Силва старательно готовится к вероятному подписанию контракта с Динамо.

"Приятно познакомиться", – поздоровался хавбек на украинском языке в комментарии Футбол NEWS. Также потенциальный новичок Динамо перечислил позиции, на которых может сыграть.

Динамо начало подготовку к матчу Суперкубка против Шахтера – команда Луческу разделилась на две группы

"Мое место в атаке. Впереди могу закрыть четыре позиции – центрфорварда, левого или правого вингера, а также второго нападающего", – заверил Клейтон.

Добавим, что 24-летний бразилец уже успел посетить базу Динамо и пройти медосмотр. В ближайшие дни Мирча Луческу должен принять решение о подписании контракта с экс-игроком Атлетико Минейро.

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Комментарий Клейтона на 19:10:

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Клейтон Клейтон да Силва
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