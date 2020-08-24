Потенциальный новичок Динамо уже разговаривает на украинском и шокирует универсальностью – может сыграть на 4 позициях

Бразилец Клейтон да Силва старательно готовится к вероятному подписанию контракта с Динамо.

"Приятно познакомиться", – поздоровался хавбек на украинском языке в комментарии Футбол NEWS. Также потенциальный новичок Динамо перечислил позиции, на которых может сыграть.

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"Мое место в атаке. Впереди могу закрыть четыре позиции – центрфорварда, левого или правого вингера, а также второго нападающего", – заверил Клейтон.

Добавим, что 24-летний бразилец уже успел посетить базу Динамо и пройти медосмотр. В ближайшие дни Мирча Луческу должен принять решение о подписании контракта с экс-игроком Атлетико Минейро.

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Комментарий Клейтона на 19:10: