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Потенциальный новичок Динамо Марич оценил вероятность своего ухода из Осиека

10 января 16:28 634 Читати українською
Потенциальный новичок Динамо Марич оценил вероятность своего ухода из Осиека
Мирко Марич / фото из открытых источников

Нападающий Осиека Мирко Марич прокомментировал слухи о своем возможном уходе из хорватского клуба.

"Для меня прошлый год был лучшим в карьере. Но я всегда ставил командные результаты выше индивидуальных. Если я стану лучшим бомбардиром чемпионата и это поможет Осиеку достичь хороших результатов, то буду счастлив.

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У меня нет желания переходить в другой клуб. Я уже много раз говорил, что меня все устраивает в Осиеке. Никуда не спешу. Что касается различных слухов и спекуляций, то футбол такой, что ты уйдешь, если поступит очень хорошее предложение", – цитирует Марича glas-slavonije.hr.

Напомним, 24-летний хорват находится в списке потенциальных приобретений Динамо на позицию центрального нападающего. Также на игрока, который сейчас является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Хорватии, претендует шотландский Рейнджерс.

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